J&J présente des résultats prometteurs dans le myélome multiple
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 15:26
Mené auprès de 49 patients, un essai a atteint 100% de réponses objectives après l'induction, avec une négativité mesurable de la maladie résiduelle (MRD) chez tous les patients évaluables après six cycles. Au total, 85,7% ont obtenu une réponse complète ou meilleure. De plus, 96% des patients ont pu procéder avec succès à la mobilisation des cellules souches.
Les données de tolérance montrent principalement des effets indésirables hématologiques et des infections de grade 3/4 chez 36,7% des patients. Aucun événement de grade 5 ni arrêt définitif du traitement n'ont été rapportés. Le syndrome de libération de cytokines, observé chez 65% des patients, est resté de grade 1/2.
Jordan Schecter, vice-président de Johnson & Johnson Innovative Medicine, estime ainsi que 'les thérapies immunitaires comme Tecvayli, utilisées plus tôt dans le parcours de soins, peuvent améliorer les résultats avec un profil de sécurité gérable'.
