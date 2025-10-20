J&J présente des résultats prometteurs dans le cancer de la vessie invasif
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 15:51
Chez ces patients, inéligibles ou réticents à une chimiothérapie à base de platine, la combinaison a aussi atteint un taux de réponse pathologique globale de 53% et une survie sans récidive à un an de 77%. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.
Andrea Necchi, professeur à l'Université Vita-Salute San Raffaele, souligne que cette approche 'peut offrir des réponses complètes significatives tout en restant bien tolérée'.
Christopher Cutie, vice-président chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ajoute que ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles options avant chirurgie pour les patients exclus du traitement standard au cisplatine.
Valeurs associées
|192,950 USD
|NYSE
|-0,20%
A lire aussi
-
Seulement 400 fonctionnaires fédéraux vont rester en poste pour assurer la maintenance des ogives nucléaires américaines. Au vingtième jour de la paralysie budgétaire des États-Unis, le "shutdown" s'étend à davantage de secteurs de l'État fédéral : lundi 20 octobre, ... Lire la suite
-
Des émissaires de Donald Trump ont rencontré lundi en Israël le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, au lendemain de violences meurtrières dans la bande de Gaza ayant fait craindre un effondrement du cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Après des frappes ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé lundi la cession, pour un montant non dévoilé, de sa filiale GreenFlex au groupe français Oteis, une opération visant à créer un acteur de référence dans le conseil et les solutions de développement durable. Dans le cadre de l'accord, TotalEnergies ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer