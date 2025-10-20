 Aller au contenu principal
J&J présente des résultats prometteurs dans le cancer de la vessie invasif
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 15:51

Johnson & Johnson annonce qu'une étude de phase IIb a montré une réponse pathologique complète chez 38% des patients atteints d'un cancer de la vessie musculairement invasif (MIBC) traités par Inlexzo (système intravésical de gemcitabine) associé au cetrelimab (inhibiteur PD-1) avant cystectomie radicale.

Chez ces patients, inéligibles ou réticents à une chimiothérapie à base de platine, la combinaison a aussi atteint un taux de réponse pathologique globale de 53% et une survie sans récidive à un an de 77%. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.

Andrea Necchi, professeur à l'Université Vita-Salute San Raffaele, souligne que cette approche 'peut offrir des réponses complètes significatives tout en restant bien tolérée'.

Christopher Cutie, vice-président chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ajoute que ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles options avant chirurgie pour les patients exclus du traitement standard au cisplatine.

