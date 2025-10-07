 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 969,50
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J présente des résultats positifs pour Tremfya en rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 17:16

Johnson & Johnson annonce des résultats positifs à 48 semaines issus d'une étude de phase III évaluant Tremfya (guselkumab) en traitement entièrement sous-cutané chez les adultes atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Les patients ont atteint des taux de rémission clinique de 36,7% et de rémission endoscopique de 25,9%.

Les bénéfices ont été observés aussi bien chez les patients naïfs que réfractaires aux thérapies biologiques ou inhibiteurs de JAK, avec une tolérance conforme au profil de sécurité établi.

Selon le Pr Silvio Danese (Université Vita-Salute San Raffaele, Milan), la possibilité d'un traitement d'induction sous-cutané 'offre la flexibilité d'une administration à domicile sans compromettre l'efficacité'.

Tremfya devient ainsi le premier et seul inhibiteur d'IL-23 à démontrer des résultats cliniques et endoscopiques durables sur un an avec un schéma entièrement sous-cutané, récemment approuvé par la FDA pour la rectocolite hémorragique

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
188,135 USD NYSE -0,02%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank