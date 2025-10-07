J&J présente des résultats positifs pour Tremfya en rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 17:16
Les bénéfices ont été observés aussi bien chez les patients naïfs que réfractaires aux thérapies biologiques ou inhibiteurs de JAK, avec une tolérance conforme au profil de sécurité établi.
Selon le Pr Silvio Danese (Université Vita-Salute San Raffaele, Milan), la possibilité d'un traitement d'induction sous-cutané 'offre la flexibilité d'une administration à domicile sans compromettre l'efficacité'.
Tremfya devient ainsi le premier et seul inhibiteur d'IL-23 à démontrer des résultats cliniques et endoscopiques durables sur un an avec un schéma entièrement sous-cutané, récemment approuvé par la FDA pour la rectocolite hémorragique
Valeurs associées
|188,135 USD
|NYSE
|-0,02%
A lire aussi
-
L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise de plus en plus écrasante ... Lire la suite
-
Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars. Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement ... Lire la suite
-
(AOF) - Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En ... Lire la suite
-
Chobani demande la fin des poursuites engagées par la société mère de Dannon concernant le café infusé à froid
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Danone, paragraphe 7) par Jonathan Stempel Chobani a demandé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer