J&J: plaide pour l'adoption de standards communs en chirurgie

(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson annonce que sa division MedTech a publié un rapport sur le sujet de la chirurgie numérique. Intitulé 'Surgical software: what's next in connected surgery', ce document révèle que 98 % des cliniciens interrogés jugent essentiels des standards de données mondiaux et l'interopérabilité pour exploiter pleinement les logiciels chirurgicaux.



L'étude, menée auprès de près de 700 professionnels dans 15 pays, pointe une adoption encore limitée des outils numériques, en raison de l'accès restreint aux données et de la complexité des systèmes existants.



' Ce rapport confirme ce que nous disent régulièrement les chirurgiens : ils savent que la chirurgie fondée sur les données améliorera les soins, mais sont frustrés par l'expérience actuelle ', déclare Shan Jegatheeswaran, directeur mondial du digital chez Johnson & Johnson MedTech.



' Il ne s'agit pas seulement de logiciels, mais de permettre à tous les éléments du bloc opératoire de parler le même langage. L'avenir de la chirurgie repose sur une nouvelle forme de connexion entre les personnes, les données et les outils pour offrir de meilleurs soins. '



Par ailleurs, le nombre élevé de technologies présentes au bloc ajoute à la difficulté : en moyenne, plus de sept logiciels, quatre fabricants de dispositifs et cinq flux de données sont utilisés, créant un environnement qualifié de ' patchwork ' ou de système ' archaïque et cloisonné '.



Pour y remédier, 98 % des cliniciens jugent nécessaire la mise en place de standards mondiaux et de l'interopérabilité logicielle.





