 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J&J-Perspectives 2026 au-dessus des attentes, impact de l'accord avec Trump
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:25

par Michael Erman

Johnson & Johnson (J&J) JNJ.N a dépassé mercredi les attentes de Wall Street sur ses prévisions de chiffre d'affaires et bénéfice pour 2026, malgré un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur le prix des médicaments signé entre le géant pharmaceutique et l'administration Trump au début du mois.

Le président américain Donald Trump et neuf grands laboratoires pharmaceutiques, dont J&J, ont annoncé en décembre des accords visant à réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid et pour les patients payant comptant, en échange d'une exemption de droits de douane pendant trois ans.

"Nous ne pouvons pas divulguer de détails spécifiques, mais il s'agit de centaines de millions de dollars", a déclaré le directeur financier de J&J Joseph Wolk lors d'un entretien.

"C'est tout à l'honneur de l'équipe que d'avoir pu dépasser les attentes (des analystes) pour 2026 d'un montant assez important tout en digérant cet impact", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit des ventes opérationnelles de 99,5 milliards à 100,5 milliards de dollars pour 2026, alors que les analystes tablaient sur 98,9 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Le bénéfice est attendu entre 11,43 et 11,63 dollars par action, les analystes tablant sur 11,45 dollars par action.

Malgré ces prévisions optimistes, l'action du laboratoire reculait de 1,4% avant la cloche à la Bourse de New York.

Le bénéfice de J&J au quatrième trimestre est également ressorti au-dessus des attentes avec les ventes de son traitement contre le cancer du sang, Darzalex, la croissance de Tremfya, son médicament contre le psoriasis, et à la résilience de ses activités dans le domaine des dispositifs médicaux.

Le groupe a enregistré un bénéfice de 6 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action, alors que les analystes attendaient 2,44 dollars par action.

(Michael Erman; avec la contribution de Puyaan Singh et Mrinalika Roy à Bangalore; version française Augustin Turpin)

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
216,360 USD NYSE -0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Logo de Lactalis à Laval
    Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la ‍marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition ‌Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank