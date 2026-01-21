J&J-Perspectives 2026 au-dessus des attentes, impact de l'accord avec Trump

par Michael Erman

Johnson & Johnson (J&J) JNJ.N a dépassé mercredi les attentes de Wall Street sur ses prévisions de chiffre d'affaires et bénéfice pour 2026, malgré un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur le prix des médicaments signé entre le géant pharmaceutique et l'administration Trump au début du mois.

Le président américain Donald Trump et neuf grands laboratoires pharmaceutiques, dont J&J, ont annoncé en décembre des accords visant à réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid et pour les patients payant comptant, en échange d'une exemption de droits de douane pendant trois ans.

"Nous ne pouvons pas divulguer de détails spécifiques, mais il s'agit de centaines de millions de dollars", a déclaré le directeur financier de J&J Joseph Wolk lors d'un entretien.

"C'est tout à l'honneur de l'équipe que d'avoir pu dépasser les attentes (des analystes) pour 2026 d'un montant assez important tout en digérant cet impact", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit des ventes opérationnelles de 99,5 milliards à 100,5 milliards de dollars pour 2026, alors que les analystes tablaient sur 98,9 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Le bénéfice est attendu entre 11,43 et 11,63 dollars par action, les analystes tablant sur 11,45 dollars par action.

Malgré ces prévisions optimistes, l'action du laboratoire reculait de 1,4% avant la cloche à la Bourse de New York.

Le bénéfice de J&J au quatrième trimestre est également ressorti au-dessus des attentes avec les ventes de son traitement contre le cancer du sang, Darzalex, la croissance de Tremfya, son médicament contre le psoriasis, et à la résilience de ses activités dans le domaine des dispositifs médicaux.

Le groupe a enregistré un bénéfice de 6 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action, alors que les analystes attendaient 2,44 dollars par action.

