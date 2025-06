J&J: pasritamig prometteur en cancer de la prostate avancé information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson dévoile des résultats initiaux positifs de phase 1 pour pasritamig (JNJ-78278343), un anticorps bispécifique de première classe, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



Le traitement, administré à des patients lourdement prétraités, a montré une bonne tolérance et une activité antitumorale encourageante.



Pasritamig active les lymphocytes T en ciblant à la fois CD3 et KLK2, un antigène spécifique de la prostate. Aucun arrêt de traitement pour effet indésirable n'a été observé, et 40 % des patients n'ont présenté aucun effet secondaire lié au traitement.



Présenté à l'ASCO 2025 et publié dans le Journal of Clinical Oncology, ce candidat pourrait ouvrir la voie à une nouvelle approche thérapeutique pour cette forme agressive du cancer de la prostate.





