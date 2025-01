J&J: obtient la certification CE pour un cathéter information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce avoir obtenu la certification CE européenne pour son cathéter Dual Energy Thermocool Hermocool Smarttouch SF, conçu pour le traitement des arythmies cardiaques.



Intégré au système CARTO 3, ce cathéter permet aux électro-physiologistes de basculer entre les énergies par radiofréquence (RF) et champ pulsé (PF) dans un même dispositif.



Selon le Dr Tom De Potter, cette flexibilité pourrait améliorer les résultats des ablations cardiaques. Lors de l'essai clinique SmartfIRE, le dispositif a montré un taux de succès aigu de 100 %.



La compatibilité complète avec le générateur TRUPULSE est attendue pour 2025, indique le laboratoire.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 143,49 USD NYSE +0,86%