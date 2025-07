J&J: obtient l'aval de la FDA pour une mise à jour du Varipulse information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce avoir reçu l'approbation de la FDA pour une mise à jour du débit d'irrigation de sa plateforme Varipulse, renforçant ainsi son engagement dans l'évolution de l'ablation par champ pulsé (PFA).



Selon Michael Bodner, Company Group Chair Electrophysiology & Neurovascular, cette amélioration reflète la volonté constante de la société de 'faire progresser la PFA grâce à des évolutions fondées sur les données et de renforcer la confiance dans les procédures'.



Cette autorisation intervient après avoir dépassé les 10 000 procédures Varipulse réalisées dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Europe et l'Asie, avec un taux d'événements neurovasculaires inférieur à 0,5 %.





