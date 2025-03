J&J: nouveau vice-président des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce la nomination de Darren Snellgrove au poste de vice-président des relations investisseurs, en remplacement de Jessica Moore, qui devient directrice financière du pôle Innovative Medicine.



Ces nominations prendront effet le 1er mai 2025.



Darren Snellgrove, qui a rejoint l'entreprise en 1999, occupait jusqu'alors le poste de directeur financier du pôle Innovative Medicine.



Jessica Moore a dirigé l'équipe des relations investisseurs depuis 2021. Tous deux continueront de reporter à Joseph Wolk, vice-président exécutif et directeur financier de Johnson & Johnson.





