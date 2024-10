Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: met fin à une étude qui visait à prévenir la dengue information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui l'arrêt d'une étude de phase 2 portant sur son candidat antiviral mosnodenvir destiné à prévenir la dengue chez les adultes de 18 à 65 ans.



J&J précise qu'aucune problème de sécurité n'a été identifié et que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réorientation stratégique de son portefeuille de recherche sur les maladies transmissibles.



Les données d'efficacité seront disponibles après l'analyse finale en cours.



Mosnodenvir, déjà jugé sûr et bien toléré dans les études précédentes, avait montré une activité antivirale contre la dengue (DENV-3) lors d'une étude de phase 2a.







