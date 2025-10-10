 Aller au contenu principal
J&J met en avant de nouvelles données en neuropsychiatrie
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 14:23

Johnson & Johnson annonce la présentation de 17 études cliniques et en vie réelle lors du congrès annuel du European College of Neuro-psychopharmacology (ECNP), qui se tiendra du 11 au 14 octobre à Amsterdam. Ces travaux portent sur la dépression majeure (MDD), la dépression résistante au traitement (TRD) et la schizophrénie.

Parmi les résultats clés figurent de nouvelles analyses de phase 3 sur l'efficacité du lumateperone (CAPLYTA) et du seltorexant dans la MDD, ainsi que des données issues des études ESCAPE-TRD et ELLIPSE concernant le spray nasal d'esketamine (SPRAVATO).

Bill Martin, directeur mondial des neurosciences chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, souligne que la société poursuit une approche 'ciblée et centrée sur le patient' pour proposer des traitements différenciés contre les troubles psychiatriques.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
191,050 USD NYSE 0,00%
