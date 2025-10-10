J&J met en avant de nouvelles données en neuropsychiatrie
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 14:23
Parmi les résultats clés figurent de nouvelles analyses de phase 3 sur l'efficacité du lumateperone (CAPLYTA) et du seltorexant dans la MDD, ainsi que des données issues des études ESCAPE-TRD et ELLIPSE concernant le spray nasal d'esketamine (SPRAVATO).
Bill Martin, directeur mondial des neurosciences chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, souligne que la société poursuit une approche 'ciblée et centrée sur le patient' pour proposer des traitements différenciés contre les troubles psychiatriques.
Valeurs associées
|191,050 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Un séisme de 7,4 a frappé vendredi le sud des Philippines où une alerte au tsunami a été déclenchée puis levée. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Mindanao (sud), à 9H43 locales (01H43 GMT).
-
Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite
-
Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Bristol Myers Squibb, Mosaic, Oracle) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer