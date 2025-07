J&J: le 'TAR-200' placé sous revue prioritaire par la FDA information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 12:37









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson rapporte que la Food & Drug Administration (FDA) a accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation du TAR-200, un système intravésical de libération prolongée de gemcitabine, destiné aux patients atteints de cancer de la vessie non invasif à haut risque et résistant au BCG.



L'autorité s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 2b, montrant un taux de réponse complète de 82,4 %, dont 52,9 % maintenus sans récidive pendant au moins un an.



Yusri Elsayed, responsable mondial de l'oncologie, affirme que TAR-200 ' représente une innovation en administration médicamenteuse jamais vue depuis des décennies '.



Le dispositif, inséré en ambulatoire, reste en place trois semaines par cycle et a montré une tolérance favorable, sans effets systémiques rapportés, ajoute le laboratoire.





