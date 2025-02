J&J: le CHMP recommande une indication élargie pour Darzalex information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 16:06









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'extension d'indication du Darzalex (daratumumab) en formulation sous-cutanée pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple nouvellement diagnostiqué, en combinaison avec bortezomib, lénalidomide et la dexaméthasone (daratumumab-VRd).



Cette recommandation repose sur les résultats d'une étude de phase III.



La laboratoire rappelle que le daratumumab est déjà approuvé dans huit indications pour le myélome multiple, dont quatre en première ligne.



Une demande similaire a par ailleurs été déposée auprès de la FDA aux États-Unis.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 163,42 USD NYSE -0,25%