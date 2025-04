J&J: lance une étude sur la cathéter Javelin IVL information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 16:18









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que sa société Shockwave Medical a lancé une étude pivot afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité du cathéter coronarien Shockwave Javelin IVL pour le traitement des lésions coronariennes difficiles à franchir avant la pose d'un stent.



' Nous sommes ravis d'avoir inclus le premier patient dans un essai clinique afin de déterminer si la nouvelle plateforme peut permettre de réduire les risques bien connus de l'athérectomie chez cette population de patients ', a ajouté le Dr Ziad Ali, directeur de l'institut cardiovasculaire DeMatteis et de la cardiologie interventionnelle expérimentale à l'hôpital St. Francis & The Heart Center de Roslyn, New York.



J&J indique que la plateforme IVL directionnelle est conçue avec un émetteur distal unique qui génère des ondes de choc ultrasonores, créant un champ d'énergie sphérique qui s'étend au-delà de l'extrémité du cathéter.



'Nous pensons que Javelin a le potentiel de transformer la manière dont les cardiologues interventionnels traitent les patients atteints de lésions coronaires calcifiées, serrées et difficiles à franchir ', a ajouté le Dr Nick West, directeur médical de Shockwave Medical.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 148,460 USD NYSE -3,11%