J&J: lance un nouveau cathéter ICE aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce que le cathéter échographique Soundstar Crystal est désormais lancé aux États-Unis pour l'imagerie ICE (soit l'échocardiographie intracardiaque) dans les procédures d'ablation cardiaque.



L'ICE permet une visualisation en temps réel sans intubation oesophagienne ni anesthésie lourde.



Le laboratoire assure que Soundstar Crystal offre une qualité d'image améliorée, s'intègre au système de cartographie CARTO 3 et simplifie le flux de travail grâce à l'IA. Il permet aussi une cartographie automatique de l'anatomie de l'oreillette gauche, réduisant le recours à la fluoroscopie.



' Nous faisons progresser notre héritage en matière de cathéters à ultrasons intégrés grâce à cette innovation, qui donne aux électrophysiologistes les outils nécessaires pour renforcer la sécurité des patients et améliorer les résultats ', a déclaré Jasmina Brooks, présidente de l'électrophysiologie chez Johnson & Johnson MedTech.





