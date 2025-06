J&J: lance un fonds pour l'IA chirurgicale information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement du Polyphonic AI Fund for Surgery, en partenariat avec NVIDIA et Amazon Web Services, pour soutenir le développement de solutions d'intelligence artificielle appliquées à la chirurgie.



Le fonds vise à accélérer une innovation responsable en ciblant le développement de modèles d'IA, la gestion des données et la gouvernance algorithmique.



Une première initiative passera par le programme QuickFire Challenge, qui sélectionnera des projets issus d'universitaires, de chercheurs, de startups ou d'entreprises établies.



L'objectif est d'améliorer les pratiques chirurgicales et les résultats cliniques, en mobilisant les expertises combinées de Johnson & Johnson MedTech, NVIDIA et AWS.







