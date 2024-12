J&J: la FDA étend l'indication de pompes cardiaques Impella information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce que la FDA a étendu les indications des pompes cardiaques Impella 5.5 et Impella CP avec SmartAssist pour inclure certains patients pédiatriques atteints d'insuffisance cardiaque aiguë décompensée et de choc cardiogénique.



Ces dispositifs, approuvés au titre du PMA (niveau d'approbation le plus élevé de la FDA), permettent de soulager le ventricule gauche et d'assurer une circulation sanguine oxygénée, offrant une solution essentielle dans une prise en charge historiquement sous-étudiée.



En partenariat avec ACTION, un réseau de soins cardiaques avancés, des données réelles et des programmes de formation spécifiques sont développés pour optimiser les résultats et améliorer la qualité de vie des patients.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 147,03 USD NYSE +0,27%