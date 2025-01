J&J: la FDA approuve Spravato en spray contre la dépression information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que la FDA a approuvé une demande complémentaire pour le Spravato (esketamine) en spray nasal, en tant que première monothérapie pour les adultes souffrant de dépression majeure (MDD) résistante à au moins deux antidépresseurs oraux.



Cette approbation repose sur une étude clinique qui a montré une amélioration rapide et significative des symptômes dépressifs avec Spravato seul, notamment une rémission pour 22,5 % des patients en 4 semaines, contre 7,6 % avec un placebo.



Le profil de sécurité est conforme aux données existantes, mais son utilisation est restreinte via le programme REMS pour gérer les risques liés à des effets secondaires graves.



Selon J&J, Spravato offre une alternative pour les patients dont les options étaient limitées, avec des résultats visibles dès 24 heures.





