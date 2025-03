J&J: l'outil MONARCH QUEST homologué aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech a annoncé hier soir avoir obtenu l'homologation 510(k) aux États-Unis pour MONARCH QUEST, soit une avancée de son système de navigation MONARCH intégrant des algorithmes d'IA et une interface avec le système d'imagerie GE HealthCare OEC 3D.



MONARCH QUEST améliore la précision de la bronchoscopie robot-assistée, un segment en pleine expansion pour le diagnostic du cancer du poumon, en facilitant l'accès aux nodules difficiles à atteindre.



Cet outil repose sur la puissance de calcul accélérée NVIDIA et s'intègre à l'écosystème numérique Polyphonic.



Le laboratoire précise que cette innovation devrait permettre d'améliorer la précision et la rapidité du diagnostic.







