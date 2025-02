J&J: interruption d'une étude sur un vaccin contre E. coli information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que l'étude de phase 3 E.mbrace portant sur le vaccin expérimental contre E. coli pathogène extra-intestinal (ExPEC), menée avec Sanofi, est interrompue.



Un comité indépendant de surveillance des données a conclu que le vaccin n'était pas suffisamment efficace pour prévenir la maladie invasive à E. coli (IED) par rapport au placebo.



Aucun signal de sécurité n'a été identifié.



Johnson & Johnson assurera le suivi des participants et partagera les analyses ultérieures avec la communauté scientifique.





