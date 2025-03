J&J: fin d'un essai sur un traitement de la dépression information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a indiqué hier soir qu'il avait décidé de mettre fin à une étude de phase 3 sur l'aticaprant dans le trouble dépressif majeur, une annonce qui n'avait cependant pas d'impact sur son cours de Bourse.



Dans un communiqué publié sur son site Internet, J&J étaye son choix par une efficacité qui s'est avérée de son point de vue 'insuffisante' pour justifier la poursuite de ces essais auprès de la population ciblée.



Le groupe pharmaceutique américain souligne toutefois que ces données ont montré que l'aticaprant affichait un bon profil de sécurité et qu'il avait été bien toléré par les patients, ce qui le conduit à envisager de développer le médicament dans d'autres domaines thérapeutiques.



Johnson & Johnson réaffirme au passage son ambition de devenir le numéro un mondial dans le secteur des neurosciences, à savoir les troubles neuropsychiatriques et neurodégénératifs, comme l'illustre selon lui la récente acquisition d'Intra-Cellular Therapies.



A la Bourse de New York, l'action J&J progressait de 0,6% vendredi matin en dépit de cette déception.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 166,31 USD NYSE +0,30%