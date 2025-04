J&J: étude de phase 3b concluante sur le Tremfya information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson rapporte qu'une étude de phase 3b portant sur le Tremfya (guselkumab) a atteint son critère principal (réduction des signes et symptômes), et son critère secondaire majeur (réduction de la progression des lésions structurales) chez des adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif (PsA), par rapport au placebo.



Le laboratoire précise que les données sont conformes au profil de tolérance bien établi de Tremfya, sans nouveau signal de sécurité identifié.



'Tremfya offre aux professionnels de santé des données clés pour préserver la santé articulaire future de leurs patients', a déclaré Terence Rooney, vice-président et responsable du domaine thérapeutique Rhumatologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.







