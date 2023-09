J&J: données positives autour du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 16:35

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui des résultats issus d'une étude de phase 1b/2 évaluant l'innocuité et la tolérabilité de l'association de Rybrevant® (amivantamab-vmjw), de lazertinib et d'une chimiothérapie à base de platine (carboplatine et pémétrexed) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules en rechute/réfractaire (NSCLC) et mutations EGFR.



'Alors que souvent, les patients atteints d'un CPNPC muté par EGFR développent une résistance au traitement au cours du traitement, ces données de suivi à long terme ont démontré l'importance des stratégies de traitement combinant chimiothérapie et thérapie ciblée pour mieux traiter les modèles de résistance complexes après un traitement', explique en substance Se-Hoon Lee, professeur de médecine au Samsung Medical Center et à la faculté de médecine de l'université Sungkyunkwan.



' La forte activité antitumorale de Rybrevant® dans les cancers induits par l'EGFR renforce l'utilité de cette thérapie bispécifique ciblée chez les patients dont les tumeurs sont résistantes ', ajoute Kiran Patel, vice-président du développement clinique, tumeurs solides chez Janssen Research & Development.



Les résultats sont actuelement présentés au Congrès mondial 2023 sur le cancer du poumon (WCLC) de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC), qui se tient du 9 au 12 septembre à Singapour.