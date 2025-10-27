J&J confirme une rémission durable sur 2ans dans la maladie de Crohn avec Tremfya
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:51
Les taux de rémission clinique dépassent 85% pour les deux posologies de maintenance à deux ans, avec également des réponses endoscopiques et des rémissions profondes durables. Le profil de sécurité observé reste conforme aux données précédentes.
Selon le Dr David Rubin (Université de Chicago), ces résultats montrent que le guselkumab 'permet d'obtenir une rémission endoscopique durable tout en offrant plus de flexibilité aux patients'.
Tremfya est à ce jour le seul inhibiteur de l'IL-23 approuvé aux États-Unis pour l'induction intraveineuse ou sous-cutanée et la maintenance sous-cutanée dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.
Valeurs associées
|189,610 USD
|NYSE
|-0,44%
