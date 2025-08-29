 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 739,01
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J: arrêt d'une étude clinique de phase 2 dans l'arthrite rhumatoïde
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 14:16

(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir avoir décidé de mettre fin à une étude clinique de phase 2a évaluant l'association de son anticorps nipocalimab et d'une thérapie basée sur les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF?) dans le traitement de la forme réfractaire de l'arthrite rhumatoïde en raison d'une efficacité jugée insuffisante.

Dans un communiqué, J&J indique que cette approche innovante, qui visait une population difficile à traiter, n'a pas démontré de preuves suffisantes de bénéfice significatif sur la santé des patients par rapport à un anti-TNF? seul à l'issue de 12 semaines de traitement.

Sur la base de ces résultats, le groupe biopharmaceutique américain explique avoir choisi de ne pas poursuivre le développement clinique du nipocalimab en association avec un anti-TNF? dans cette indication, tout en soulignant qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.

J&J assure cependant demeurer 'enthousiaste' quant aux autres programmes cliniques en cours, qui évaluent le nipocalimab dans différentes indications potentielles liées aux maladies rhumatismales, à certaines maladies auto-immunes rares et aux pathologies materno-foetales, estimant toujours son potentiel de ventes annuelles à plus de cinq milliards de dollars.


Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
175,430 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank