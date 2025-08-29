J&J: arrêt d'une étude clinique de phase 2 dans l'arthrite rhumatoïde
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 14:16
Dans un communiqué, J&J indique que cette approche innovante, qui visait une population difficile à traiter, n'a pas démontré de preuves suffisantes de bénéfice significatif sur la santé des patients par rapport à un anti-TNF? seul à l'issue de 12 semaines de traitement.
Sur la base de ces résultats, le groupe biopharmaceutique américain explique avoir choisi de ne pas poursuivre le développement clinique du nipocalimab en association avec un anti-TNF? dans cette indication, tout en soulignant qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.
J&J assure cependant demeurer 'enthousiaste' quant aux autres programmes cliniques en cours, qui évaluent le nipocalimab dans différentes indications potentielles liées aux maladies rhumatismales, à certaines maladies auto-immunes rares et aux pathologies materno-foetales, estimant toujours son potentiel de ventes annuelles à plus de cinq milliards de dollars.
Valeurs associées
|175,430 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La crise politique en France et un François Bayrou en sursis mettent en péril la publication de la feuille de route énergétique du pays, promise avant la fin de l'été et indispensable au secteur, notamment en vue de la relance du nucléaire. La troisième Programmation ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de 2,6% en rythme annuel, ... Lire la suite
-
Allemagne : le nombre de chômeurs dépasse les 3 millions pour la première fois en dix ans, Friedrich Merz sous pression
Le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz est attendu à la rentrée sur les réformes pour relancer une économie en berne. Ukraine, incertitude mondiales, pression internationale, stagnation économique... Le marché du travail ... Lire la suite
-
Des manifestants déclenchent des incendies lors de violents affrontements avec les policiers à Jakarta, en Indonésie, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des forces de l'ordre dont sept agents ont été arrêtés. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer