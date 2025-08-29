J&J: arrêt d'une étude clinique de phase 2 dans l'arthrite rhumatoïde information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 14:16









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir avoir décidé de mettre fin à une étude clinique de phase 2a évaluant l'association de son anticorps nipocalimab et d'une thérapie basée sur les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF?) dans le traitement de la forme réfractaire de l'arthrite rhumatoïde en raison d'une efficacité jugée insuffisante.



Dans un communiqué, J&J indique que cette approche innovante, qui visait une population difficile à traiter, n'a pas démontré de preuves suffisantes de bénéfice significatif sur la santé des patients par rapport à un anti-TNF? seul à l'issue de 12 semaines de traitement.



Sur la base de ces résultats, le groupe biopharmaceutique américain explique avoir choisi de ne pas poursuivre le développement clinique du nipocalimab en association avec un anti-TNF? dans cette indication, tout en soulignant qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.



J&J assure cependant demeurer 'enthousiaste' quant aux autres programmes cliniques en cours, qui évaluent le nipocalimab dans différentes indications potentielles liées aux maladies rhumatismales, à certaines maladies auto-immunes rares et aux pathologies materno-foetales, estimant toujours son potentiel de ventes annuelles à plus de cinq milliards de dollars.







