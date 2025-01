J&J: annonce le dividende du 1er trimestre 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a fait savoir aujourd'hui que son conseil d'administration avait annoncé un dividende de 1.24$ par action au titre du premier trimestre sur les actions ordinaires de la société.



Le dividende est payable le 4 mars 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 18 février 2025.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 144,78 USD NYSE +0,11%