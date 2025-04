J&J: acquisition imminente de Intra-Cellular Therapies information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que l'acquisition de Intra-Cellular Therapies devrait intervenir ce 2 avril, alors que les actionnaires de Intra-Cellular Therapies ont donné leur feu vert au rachat de leur société par J&J.



J&J estime que cette opération devrait impacter la croissance de ses ventes en 2025 de l'ordre de +0,8%, soit environ 0,7 milliard de dollars de ventes supplémentaires.



En tenant compte des coûts de financement, Johnson & Johnson prévoit que la transaction diluera le bénéfice ajusté par action (BPA) d'environ 0,25 $ en 2025, une amélioration par rapport à la prévision initiale de 0,30 $ - 0,35 $ communiquée lors de l'appel des résultats du quatrième trimestre 2024.



En 2026, Johnson & Johnson prévoit que la dilution des bénéfices sera réduite à environ 0,21 $ par action, les coûts de financement annuels étant partiellement compensés par l'accroissement opérationnel.



Après la finalisation de la transaction, l'action ordinaire d'Intra-Cellular Therapies cessera d'être cotée sur le NASDAQ Global Select Market.





