J&J: accord pour acquérir Intra-Cellular Therapies information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir Intra-Cellular Therapies, société biopharmaceutique concentrée sur les troubles du système nerveux central (SNC), pour une valeur nette totale d'environ 14,6 milliards de dollars.



Par cet accord, il met la main sur Caplyta, un traitement oral approuvé pour traiter les adultes atteints de schizophrénie, ainsi que les épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire I ou II (dépression bipolaire), en monothérapie et en traitement d'appoint.



L'acquisition comprend également l'ITI-1284, un composé prometteur de phase 2 à l'étude dans le trouble d'anxiété généralisée (TAG) ainsi que dans la psychose et l'agitation liées à la maladie d'Alzheimer, mais aussi un pipeline de stade clinique.



Selon les termes de l'accord, J&J acquerra toutes les actions en circulation d'Intra-Cellular Therapies à un prix de 132 dollars par action en espèces. Soumise aux approbations applicables, la clôture de la transaction devrait avoir lieu plus tard cette année.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 142,09 USD NYSE -0,13%