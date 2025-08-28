J&J abandonne le développement d'une combinaison de médicaments contre l'arthrite après l'échec d'un essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le médicament et l'essai aux paragraphes 2 et 3, et de détails sur la maladie au paragraphe 4)

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi qu'il avait décidé de ne pas poursuivre le développement de son médicament combiné pour les patients souffrant d'un type d'arthrite, après que les résultats d'un essai à mi-parcours n'aient pas montré de bénéfices suffisants.

La société étudiait l'association de son médicament nipocalimab avec une thérapie anti-facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα), qui aide à stopper l'inflammation.

Dans l'essai de phase intermédiaire, la thérapie combinée n'a pas montré de bénéfice supplémentaire significatif par rapport à la thérapie anti-TNFα seule chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui provoque des douleurs, des gonflements et des raideurs au niveau des articulations.