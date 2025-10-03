 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 081,00
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&F en pourparlers pour acquérir une centrale EDF au Brésil, selon des sources
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 18:18

par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima

J&F Investimentos SA, la holding détenue par les frères brésiliens Batista, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique d'EDF à Rio de Janeiro, ont déclaré deux personnes au fait des discussions.

L'opération, qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de reais (318,14 millions d'euros) selon l'une des sources, a également suscité l'intérêt d'autres candidats au rachat.

L'une des sources a fait remarquer que la vente d'actifs, coordonnée par Bank of America en est encore à ses débuts et que J&F n'a pas encore fait d'offre contraignante.

J&F et Bank of America se sont refusés à tout commentaire. EDF n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

J&F, qui possède également l'entreprise de production et de transformation de viande JBS JBS.N JBSS3.SA , a étendu sa présence sur le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de sa filiale Ambar Energia.

Cette semaine, la holding a fait une offre séparée pour acheter Roraima Energia, une société de distribution d'électricité dans l'État du nord du Brésil, détenue par le groupe Oliveira Energia.

(Rédigé par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,820 USD NYSE +0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank