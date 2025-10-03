J&F en pourparlers pour acquérir une centrale EDF au Brésil, selon des sources

par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima

J&F Investimentos SA, la holding détenue par les frères brésiliens Batista, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique d'EDF à Rio de Janeiro, ont déclaré deux personnes au fait des discussions.

L'opération, qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de reais (318,14 millions d'euros) selon l'une des sources, a également suscité l'intérêt d'autres candidats au rachat.

L'une des sources a fait remarquer que la vente d'actifs, coordonnée par Bank of America en est encore à ses débuts et que J&F n'a pas encore fait d'offre contraignante.

J&F et Bank of America se sont refusés à tout commentaire. EDF n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

J&F, qui possède également l'entreprise de production et de transformation de viande JBS JBS.N JBSS3.SA , a étendu sa présence sur le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de sa filiale Ambar Energia.

Cette semaine, la holding a fait une offre séparée pour acheter Roraima Energia, une société de distribution d'électricité dans l'État du nord du Brésil, détenue par le groupe Oliveira Energia.

(Rédigé par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)