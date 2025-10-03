 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&F des frères Batista en pourparlers pour une usine EDF dans le cadre de la promotion de l'énergie au Brésil
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima

J&F Investimentos SA, la société holding détenue par les frères Batista, milliardaires brésiliens, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique de Rio de Janeiro de l'entreprise française EDF, selon deux personnes au fait du dossier.

L'opération, qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de reais (374 milliards de dollars) selon l'une des sources, a également suscité l'intérêt d'autres soumissionnaires, ont-elles ajouté. L'une des sources a fait remarquer que la vente d'actifs, coordonnée par Bank of America, en est encore à ses débuts et que J&F n'a pas encore fait d'offre contraignante.

J&F et Bank of America ont refusé de faire des commentaires. EDF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

J&F, qui possède également le boucher JBS JBS.N JBSS3.SA , a étendu sa portée dans le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de sa filiale Ambar Energia.

Cette semaine, la société holding a fait une offre séparée pour acheter Roraima Energia, une société de distribution d'électricité dans l'État du nord du Brésil, détenue par le groupe Oliveira Energia.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,858 USD NYSE +0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:28

    lire 374 millions de dollars !!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank