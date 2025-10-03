J&F des frères Batista en pourparlers pour une usine EDF dans le cadre de la promotion de l'énergie au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima

J&F Investimentos SA, la société holding détenue par les frères Batista, milliardaires brésiliens, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique de Rio de Janeiro de l'entreprise française EDF, selon deux personnes au fait du dossier.

L'opération, qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de reais (374 milliards de dollars) selon l'une des sources, a également suscité l'intérêt d'autres soumissionnaires, ont-elles ajouté. L'une des sources a fait remarquer que la vente d'actifs, coordonnée par Bank of America, en est encore à ses débuts et que J&F n'a pas encore fait d'offre contraignante.

J&F et Bank of America ont refusé de faire des commentaires. EDF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

J&F, qui possède également le boucher JBS JBS.N JBSS3.SA , a étendu sa portée dans le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de sa filiale Ambar Energia.

Cette semaine, la société holding a fait une offre séparée pour acheter Roraima Energia, une société de distribution d'électricité dans l'État du nord du Brésil, détenue par le groupe Oliveira Energia.