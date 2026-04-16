J.B. Hunt affiche un bénéfice trimestriel en hausse, les réductions de coûts et l'amélioration des volumes compensant les coûts du carburant (15 avril)

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(Correction du paragraphe 7 pour préciser que les volumes intermodaux ont augmenté de 3 % et non de 2 %)

La société américaine de transport routier J.B. Hunt Transportation Services JBHT.O a annoncé mercredi un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre, les efforts de réduction des coûts et l'augmentation des volumes dans les principaux segments ayant largement compensé la hausse des coûts du carburant.

Les actions de la société ont augmenté de 1,2 % sur le marché secondaire.

L'industrie américaine du transport routier a montré des signes de reprise au début de l'année, après une accalmie de près de quatre ans, mais la hausse des coûts du carburant due à la guerre au Moyen-Orient a retardé un redressement attendu depuis longtemps.

Au cours de cette période, J.B. Hunt a cherché à réduire ses coûts afin d'améliorer son efficacité.

La société et d'autres entreprises de transport routier sous contrat aux États-Unis ont traditionnellement récupéré les coûts de carburant plus élevés en les répercutant sur les clients sous la forme d'un supplément pour le carburant.

Pour le premier trimestre, les revenus de la société provenant de la surcharge carburant ont augmenté de 12,8 %, contre une croissance de 3,3 % au trimestre précédent.

Les volumes de son segment intermodal, qui représente environ 50 % des recettes de la société et implique l'expédition de marchandises par deux modes de transport ou plus, ont augmenté de 3 % d'une année sur l'autre au cours du trimestre rapporté.

Le segment des services contractuels dédiés, qui représente un quart du chiffre d'affaires de la société, a quant à lui progressé de 2 %.

La société basée dans l'Arkansas a enregistré un bénéfice net de 141,6 millions de dollars au premier trimestre, soit 1,49 dollar par action, contre 117,7 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, un an plus tôt.

La société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,06 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 2,92 milliards de dollars il y a un an.