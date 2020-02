Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "J'accuse" reçoit le César des meilleurs costumes Reuters • 28/02/2020 à 21:53









PARIS, 28 février (Reuters) - Le film "J'accuse" de Roman Polanski a été récompensé vendredi soir par le César des meilleurs costumes, attribué à Pascaline Chavanne. C'est la première récompense attribuée au film dont le réalisateur, accusé d'agression sexuelles, est l'objet d'une intense controverse. Le cinéaste franco-polonais, qui dément ces accusations, et toute l'équipe de son film, en lice au total dans douze catégories, ont décidé de boycotter le rendez-vous annuel du cinéma français. (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

