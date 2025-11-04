IVO présente son quatrième véhicule de financement de contentieux

(AOF) - IVO Capital Partners a annoncé le lancement d'IVO Legal Strategies Fund IV, son quatrième véhicule de financement de contentieux. Ce nouveau millésime, Article 8 SFDR, vise 150 millions d'euros d'encours et ambitionne d'investir dans plus de 40 contentieux différents, principalement en Europe continentale.

Ce fonds a pour ambition de constituer un portefeuille diversifié, incluant des contentieux commerciaux complexes, des arbitrages, des actions indemnitaires – notamment liées à des cartels ou à la protection des données personnelles, dans le cadre d'actions collectives ou individuelles.

"Pour les investisseurs, le financement de contentieux présente des caractéristiques singulières qui en font une classe d'actifs différenciante et attractive," souligne le gestionnaire d'actifs. "D'une part, la taille des transactions financées n'est pas directement liée aux gains espérés, car le coût d'une action (contentieuse ou arbitrale) augmente en fonction de sa complexité et non du montant de la demande. D'autre part, les montants des décisions (jugements ou arbitrages) sont indépendants des marchés financiers et de l'économie".

Depuis le lancement de son premier fonds de financement de contentieux en 2014, IVO Capital Partners a déjà levé et investi plus de 200 millions d'euros. La société a financé près de 90 dossiers à travers le monde, avec une part croissante en Europe continentale (40 % des cas financés au global, et jusqu'à 80% pour le troisième millésime).