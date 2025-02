IVO collecte 300 millions d’euros en 2024

« 2024 a été une très belle année de performance et de collecte », a déclaré Romain Lippe, directeur commercial d’IVO Capital Partners, au cours d’une conférence organisée par la société de gestion qui se tenait jeudi 30 janvier. La boutique spécialisée dans la dette d’entreprise a en effet enregistré des souscriptions nettes de 300 millions d’euros l’an dernier. La collecte s’est dirigée principalement sur le fonds IVO 2028 (175 millions d’euros d’encours) et sur le fonds phare de la société IVO EM Corporate Debt (827 millions d’euros d’encours), détaille Sidney Oury, directeur général, à L’Agefi .

Les encours d’IVO sont ressortis à 1,605 milliard d’euros fin 2024, contre 1,250 milliard un an plus tôt. Depuis sa création en 2012, la boutique a enregistré chaque année une progression régulière de ses encours. « Avec le renforcement des expositions obligataires des investisseurs, le besoin de diversification de ces expositions s’est accentué. Nos stratégies en dette émergente offrent de la diversification géographique, sectorielle et sur la courbe des taux US », explique Romain Lippe.

Un quatrième millésime dans la litigation finance

2024 a été aussi marqué par le franchissement de plusieurs étapes. Le fonds IVO EM Corporate Debt a ainsi dépassé la barre des 800 millions d’euros d’encours, ce qui le place en bonne position pour atteindre le milliard d’euros d’actifs prochainement, espèrent les équipes d’IVO. Le fonds IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI, qui a choisi de conserver le label ISR, approche quant à lui les 200 millions d’euros d’actifs. Deux fonds alignent par ailleurs cinq années de track record (IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI et IVO Global High Yield) depuis l’an dernier. La société a aussi lancé pour la première fois un fonds investment grade (IVO IG 2030). « La gamme s’étoffe et se diversifie, avec un cœur d’expertise dette émergente haut rendement, mais qui se développe sur l’investment grade, les pays développés, au travers de fonds ouverts et de fonds à échéance », résume Romain Lippe. Parallèlement, IVO continue de proposer ses fonds de litigation finance et un quatrième millésime sera lancé dans les trois mois qui viennent.

Parmi les autres nouveautés 2025, l’équipe high yield monde devrait prochainement être renforcée… Aujourd’hui, la société compte 29 personnes, dont environ 5% est au capital de l’entreprise. Une part qui a vocation à progresser pour atteindre les 15?%.

Laurence Marchal