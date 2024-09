IVO Capital Partners muscle son équipe de gestion

IVO Capital Partners continue de faire grandir ses équipes. La société de gestion spécialisée dans le crédit coté et non coté sur les marchés émergents et le financement de contentieux vient d’embaucher Jérémy Landau en tant qu’analyste senior et Boris Fischer en tant que gérant au sein de l’équipe de gestion collective.

Jérémy Landau vient de Magen Financial, une société de courtage basée à New York, où il était managing partner. Il a passé plus de 20 ans à New York dont treize années en hedge fund, notamment chez LibertyView Capital Management, filiale de Neuberger Berman, et chez Millennium. Il a été analyste, trader et gérant, responsable du sourcing, de la recherche et de la gestion d’investissements en crédit.

Boris Fischer, de son côté, vient de SphereInvest Group, où il a travaillé treize ans en tant que gérant du fonds global high yield SphereInvest Global Ucits (plus de 230 millions de dollars). Il a aussi exercé à Londres en tant qu’analyste crédit pays émergents chez Bluebay Asset Management et Barclays Capital.

Ces recrutements interviennent après ceux d’Agnese Melbarde et Emma Otmani, en tant qu’analyste et gérante, respectivement.

Fondée en 2012, IVO Capital Partners gère désormais 1,5 milliard d’euros d’actifs et réunit 30 personnes. Le seuil du milliard d’euros avait été franchi mi-2021.

Laurence Marchal