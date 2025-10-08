iVesta ouvre un bureau à New York et augmente son capital

(AOF) - Le multi-family office iVesta a annoncé avoir dépassé 6 milliards d’euros d’actifs supervisés et qu'il s’implantait à l’international avec l’ouverture d’un bureau à New York. " L'ouverture du bureau de New York répond à une demande croissante d'entrepreneurs français ayant réussi aux États-Unis " explique iVesta. Le multi-family office compte y réaliser de 25 à 30 % de ses revenus d'ici 2030.

Il ajoute que cette implantation " comblera un vide concurrentiel : aucun family office ne propose aujourd'hui une offre franco-américaine dédiée, les banques privées elles-mêmes ne disposant pas de desk France. "

Le bureau new-yorkais sera dirigé par Rémi Douchet, co-fondateur d'iVesta. D'ici fin 2025 il recrutera une équipe de 4 à 5 personnes dont Yasmina Odjo est la première collaboratrice, au poste de Senior Partner, après 20 ans chez HSBC Banque Privée à New York en tant que responsable du département ultra high net worth individual. Sa mission sera de structurer les patrimoines transatlantiques, faciliter l'accès aux opportunités d'investissement nord-américaines et créer des ponts entre les écosystèmes patrimoniaux européens et américains.

Pour amplifier son développement, iVesta réalise sa seconde augmentation de capital depuis 2019. Le multi-family office précise que cette levée de 16 millions d'euros réunit près des deux tiers des 100 clients d'iVesta, dont plusieurs d'entre eux participent activement aux décisions stratégiques. Ils sont notamment représentés au board par Nathalie Balla (La Redoute) et Pierre Kosciusko-Morizet (Kernel), aux côtés d'Olivier Duha et des équipes opérationnelles.