IVECO France renouvelle son partenariat avec Forsee Power pour la fourniture de batteries destinées à ses autobus électriques

Paris, le 2 mars 2022 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société ») l’expert français des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce le renouvellement de son partenariat avec IVECO France, acteur majeur du transport de personnes avec ses deux marques (IVECO BUS et HEULIEZ). Depuis 2013, les deux industriels collaborent pour le développement du transport public zéro émission ; plus de 600 autobus électriques circulent en France et en Europe.



« Les transports sont responsables de plus de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec plus de 25 ans d’expertise dans les batteries, nous savons développer des technologies capables de répondre à n’importe quel besoin de puissance et d’énergie tout en apportant une vraie réponse aux enjeux de mobilité décarbonée. Notre démarche d’innovation produit s’articule intégralement autour de l’éco-conception, qui établit des objectifs de cycles de vie prolongés, de performances supérieures et de standards de sécurité plus élevés. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat avec un leader comme IVECO pour accompagner la décarbonation du transport public en Europe. » explique Christophe Gurtner, Président et fondateur de Forsee Power.



