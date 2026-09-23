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Ivanhoe Electric revoit à la hausse l'estimation du coût de son projet de cuivre en Arizona, à 1,43 milliard de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ivanhoe Electric IE.TO a annoncé mercredi qu'une étude de faisabilité préliminaire concernant son projet cuprifère de Santa Cruz, en Arizona, avait revu à la hausse les coûts d'investissement initiaux estimés, qui passent de 1,24 milliard de dollars à 1,43 milliard de dollars.

Ce projet, l’un des principaux actifs de la société d’exploration minière, devrait commencer à produire du cuivre cathodique en 2029, alors que les États-Unis cherchent à accroître leur approvisionnement national en cuivre et à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations.

Voici plus de détails:

* Par rapport aux estimations de la société pour 2025, ce chiffre plus élevé reflète l’inflation des coûts de construction, des modifications apportées au développement de la mine, ainsi que la révision des coûts de surface, des coûts indirects et des coûts liés aux imprévus.

* Santa Cruz devrait produire en moyenne 74 722 tonnes de cuivre cathodique par an au cours de ses 15 premières années d’exploitation, et 58 385 tonnes par an sur l’ensemble de la durée de vie de la mine.

* Ivanhoe a entamé les premiers travaux de préparation du site et prévoit de commencer le développement par découpe en caisson en octobre, les travaux de forage du tunnel de descente devant débuter à l’été 2027.

* La société recherche actuellement des financements pour le projet et a reçu en août une lettre d’engagement préliminaire de la part de la Banque américaine d’import-export (Ex-Im Bank) pour un financement par emprunt pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars.

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