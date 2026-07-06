ITV et Sky (filiale de Comcast) redessinent le paysage audiovisuel britannique grâce à un accord de 2,1 milliards de dollars

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* Cet accord donne naissance à un leader britannique capable de mieux rivaliser avec les plateformes de streaming mondiales

* ITV reste une société de production indépendante

* La directrice générale de Sky qualifie cet accord de « moment décisif » pour les médias britanniques

* Les législateurs et les régulateurs vont examiner l'accord de près

* La société issue de la fusion détiendra environ 70 % du marché britannique de la publicité télévisée linéaire

(Ajout de détails aux paragraphes 6 et 7) par Paul Sandle et Sarah Young

Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , a accepté de racheter les chaînes de télévision et le service de streaming de la chaîne britannique ITV ITV.L pour 1,6 milliard de livres sterling (2,13 milliards de dollars), créant ainsi un champion britannique capable de rivaliser avec les acteurs mondiaux que sont YouTube, Netflix, Amazon et Disney.

Dana Strong, directrice générale de Sky, a déclaré que cet accord, annoncé lundi et confirmant une information de Reuters , constituait un « moment décisif » pour l’audiovisuel britannique.

La fusion entre le plus grand diffuseur commercial en clair du Royaume-Uni, qui diffuse notamment « Coronation Street », et l’opérateur de télévision payante Sky aurait été impensable il y a encore quelques années, mais l’essor de YouTube et des géants du streaming a mis les entreprises traditionnelles en difficulté.

Les régulateurs et les législateurs vont désormais décider s’ils acceptent l’argument des entreprises selon lequel ce changement radical justifie une plus grande souplesse dans l’évaluation de ces opérations .

SKY-ITV DÉTIENDRA UNE PART IMPORTANTE DU MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE

La fusion entre les chaînes de service public d’ITV et le leader de la télévision payante Sky, fondé par Rupert Murdoch en 1989, représenterait environ 70 % du marché britannique de la publicité télévisée linéaire, y compris les contrats pour les diffuseurs tiers, selon les analystes.

La télévision linéaire est un secteur en déclin structurel, les audiences se tournant vers le streaming et les contenus numériques.

Mme Strong a déclaré que cet accord permettrait de proposer « une programmation britannique exceptionnelle » dans un monde en pleine mutation, ITV restant « un diffuseur de service public au cœur de la vie britannique ».

Carolyn McCall, directrice générale d’ITV, a déclaré que cette fusion profiterait aux téléspectateurs et aux annonceurs.

« À une époque où le comportement des téléspectateurs évolue très rapidement et où la concurrence des plateformes de streaming américaines s'intensifie, tant auprès des audiences que des annonceurs, cet accord renforce l'investissement dans les contenus britanniques », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Lundi, l’action ITV a progressé de 1,2 % pour atteindre 83 pence.

ITV restera un diffuseur de service public, protégé par sa licence valable jusqu’en 2034, avec des engagements en matière d’information et de contenus originaux. En contrepartie, elle bénéficie d’une place de choix sur les chaînes de télévision et d’un accès à des programmes protégés tels que la Coupe du monde de football.

Les deux entreprises s’attendent à ce que l’accord fasse l’objet d’un long examen de la concurrence et de tests d’intérêt public. Pour apaiser les inquiétudes, Sky pourrait devoir renoncer à certains contrats de vente publicitaire avec des tiers, par exemple pour Channel 5, propriété de Paramount.

Caroline Dinenage, la députée qui préside la commission parlementaire multipartite sur les médias, a déclaré qu’une entité plus grande pourrait avoir davantage d’influence, mais a ajouté que les téléspectateurs, les annonceurs et les employés auraient tous besoin d’être rassurés.

UNE LOGIQUE COMMERCIALE SIMPLE

L’actualité sera au centre des préoccupations des régulateurs et des législateurs. Sky dispose d’une chaîne d’information en continu, Sky News, tandis qu’ITV propose des bulletins nationaux produits par le fournisseur d’informations ITN ainsi que ses propres programmes d’actualités régionaux.

Giao Pacey, associée au cabinet d’avocats Simkins, a déclaré que cette opération s’apparentait « moins à une consolidation opportuniste qu’à une prise de conscience de la réalité du marché ».

Mme Pacey a ajouté que le véritable enjeu résiderait dans le processus réglementaire: « La logique commerciale est peut-être simple, mais obtenir les autorisations nécessaires sera nettement plus difficile ».

Mme Strong a indiqué que Sky s’engagerait à maintenir Sky News au-delà de 2029, conformément aux garanties données par Comcast, et que Sky News et ITV News resteraient deux entités distinctes.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de mettre en avant les actualités régionales d’ITV et de pouvoir leur donner davantage de visibilité », a-t-elle déclaré.

ITV conservera 20 % d’ITN, tandis qu’une autre participation de 20 % sera transférée à Sky.

Mme Strong a indiqué qu’il y aurait quelques suppressions d’emplois, mais que la majeure partie des 200 millions de livres sterling d’économies de synergies proviendrait du marketing, de la technologie et des contenus non britanniques.

La société issue de la fusion touchera plus de 20 millions de foyers. Mais à l’heure où la télévision traditionnelle perd des téléspectateurs au profit du streaming et de YouTube, en particulier chez les 16-24 ans, les entreprises feront valoir qu’elles doivent fusionner pour rester compétitives.

ITV RESTE UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION AUTONOME

ITV est confrontée depuis des années à un marché publicitaire difficile, et ses actions ont perdu 36 % de leur valeur au cours des cinq dernières années.

À l’issue de cette opération, ITV restera une société de production indépendante, réalisant des émissions pour la nouvelle entité ITV-Sky, telles que « Love Island », ainsi que pour d’autres chaînes et plateformes de streaming à l’échelle mondiale, comme « Rivals », produite pour Disney, et « The Reluctant Traveller » pour Apple TV.

La société issue de la fusion s’est engagée à dépenser au moins 2,1 milliards de livres sterling auprès d’ITV Studios entre 2028 et 2032.

ITV recevra 1,2 milliard de livres sterling en espèces et, dans le cadre d’un accord d’earn-out, pourra percevoir jusqu’à 200 millions de livres sterling en fonction de ses performances publicitaires au cours de l’exercice 2027. Elle versera environ 950 millions de livres sterling à ses actionnaires.

ITV acquerra également Love Productions, la société productrice de « The Great British Bake Off », qui rejoindra le reste des activités d’ITV Studios.

En Grande-Bretagne, Sky a été pendant des décennies synonyme de la famille Murdoch, le fils de Rupert, James, occupant des postes clés.

Sky a été vendue à Comcast en 2018. Le géant américain a annoncé en juin qu’il allait séparer ses actifs médiatiques, notamment NBCUniversal et Sky, de son activité de câble, en réponse à la pression croissante exercée par ses concurrents du streaming.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a montré qu’elle était disposée à influencer les accords dans le secteur des médias lorsqu’elle a déclaré la semaine dernière qu’elle pourrait intervenir dans le rapprochement américain entre Paramount et Warner .

(1 $ = 0,7497 £)