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ITV et Sky, au Royaume-Uni, restent « activement engagées » dans les négociations, selon la directrice générale d'ITV
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale d'ITV a déclaré que la chaîne britannique était toujours « très activement engagée » dans des négociations en vue de céder sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast.

« Nous sommes très activement engagés dans les discussions », a déclaré la directrice générale Carolyn McCall lors de la conférence Enders TMT Leaders Live jeudi.

Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas en dire plus sur cette éventuelle transaction , annoncée pour la première fois en novembre et qui valoriserait l'activité à 1,6 milliard de livres sterling (2,15 milliards de dollars), car ITV est une société cotée en bourse.

(1$ = 0,7440 livre)

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