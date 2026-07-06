ITV cède sa division médias à Sky pour 1,6 milliard de livres

Le groupe audiovisuel britannique ( 0,25%) a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de céder sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, pour un montant de 1,6 milliard de livres sterling.

Dans le cadre de cette opération, ITV recevra 1,2 milliard de livres en numéraire, auxquels pourra s'ajouter un complément de prix pouvant atteindre 200 millions de livres, sous réserve des performances publicitaires de l'activité au cours de l'exercice 2027.

ITV conservera toutefois Love Productions, la société à l'origine de l'émission The Great British Bake Off, qui sera intégrée aux activités restantes d'ITV Studios, ont précisé les deux groupes.

La directrice générale de Sky, Dana Strong, a salué un "moment historique" pour les médias britanniques.

À l'issue de la transaction, ITV deviendra un groupe de production indépendant, fournissant des contenus au nouvel ensemble ITV-Sky ainsi qu'à d'autres diffuseurs et plateformes de streaming dans le monde.

Le nouvel ensemble réunissant ITV Media & Entertainment et Sky s'est engagé à investir au moins 2,1 milliards de livres sterling entre 2028 et 2032.