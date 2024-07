ITV bénéficie de l'Euro 2024 mais pâtit encore de la grève des scénaristes

( AFP / PAUL ELLIS )

Le groupe d'audiovisuel britannique ITV a vu son chiffre d'affaires reculer légèrement au premier semestre, pâtissant encore de l'impact de la grève des scénaristes de Hollywood l'an dernier, qui a paralysé les recettes de son studio de production.

En revanche un "Euro 2024 réussi" de football a dopé ses recettes publicitaires.

Le chiffre d'affaires a reculé de 3% sur un an à 1,9 milliard de livres au premier semestre pour un bénéfice net part du groupe multiplié par six sur un an à 266 millions de livres, principalement grâce aux revenus de cessions ou de filiales.

Le groupe a baissé les prévisions de recettes pour son studio qui sont désormais attendues en repli de 1 à 3% contre une précédente prévision de revenus stables sur un an. Il s'attend toutefois à des bénéfices record grâce à des économies de coûts.

L'action reculait de 6% à 79,40 pence vers 11H00 GMT à la bourse de Londres.

"Malgré quelques vents contraires, il semble qu'ITV commence à retomber sur ses pieds. La plateforme de streaming ITVX semble un plus grand succès qu'escompté par certains ce qui rend ITV plus attractif pour les annonceurs", relève Dan Coastworth, analyste de AJ Bell.

"L'Euro était un coup de fouet pour la publicité mais la perspective de baisse de taux d'intérêt qui se profile avec celle de plus importantes dépenses des consommateurs pourrait inciter les annonceurs à plus de campagnes promotionnelles", ajoute-t-il.

"ITV a pour stratégie de monétiser ses actifs par des licences de diffusion de ses contenus à l'international en plus de sa propre plateforme de streaming et de chaînes de télévisions avec ses propres productions. S'il y a eu des écueils (...) les progrès sont prometteurs" conclut-il.