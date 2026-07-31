ITV affirme que la Coupe du monde stimule les recettes publicitaires, mais prévoit un troisième trimestre en baisse

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* Les recettes publicitaires du troisième trimestre devraient reculer de 5 % malgré l'effet positif du football en juillet

* Résultat d'exploitation ajusté du premier semestre stable à 146 millions de livres sterling

* Le résultat des studios recule de 9 %, reflétant en partie les changements intervenus dans les feuilletons

(Ajout des commentaires de la directrice générale sur la Coupe du monde et le marché publicitaire aux paragraphes 2 à 6) par Paul Sandle

ITV ITV.L , le diffuseur britannique qui a accepté de vendre ses chaînes et sa plateforme de streaming à Sky (filiale de Comcast), a déclaré que la Coupe du monde avait stimulé les recettes publicitaires du premier semestre, mais prévoit une baisse des ventes au troisième trimestre, à mesure que l'effet du tournoi s'estompe.

La directrice générale, Carolyn McCall, a indiqué que plus de 200 marques avaient diffusé des publicités autour de la compétition, dont certaines qui faisaient leurs débuts à la télévision.

Elle a précisé que certaines marques avaient avancé leurs dépenses publicitaires vers juin et juillet afin de tirer parti de l’engouement suscité par le tournoi et de son audience, même s’il était difficile de quantifier la part des dépenses qui avait simplement été avancée.

ITV, qui a partagé la couverture de la Coupe du monde avec la BBC, a attiré une audience record de plus de 18 millions de téléspectateurs pour le match Angleterre-Norvège, l’un des trois matchs de l’Angleterre qu’elle a diffusés en exclusivité.

ITV prévoit une baisse d’environ 5 % de ses recettes publicitaires pour le troisième trimestre, malgré l’effet positif du football en juillet.

Mme McCall a déclaré qu’en raison des décalages liés à la Coupe du monde, il était plus pertinent de se baser sur les neuf mois se terminant fin septembre, période au cours de laquelle les résultats devraient rester stables, surpassant ainsi le marché. Elle a ajouté qu’il était trop tôt pour savoir ce que réserverait le dernier trimestre, qui s’annonce crucial.

ITV, qui deviendra une société de production indépendante après la conclusion de l’accord avec Sky, prévue au cours du premier semestre 2027, a annoncé un résultat d’exploitation stable de 146 millions de livres sterling (196,2 millions de dollars) pour le premier semestre, légèrement en deçà des attentes des analystes.

Le bénéfice de la division Studios a reculé de 9 %, en partie en raison de changements de programmation concernant des feuilletons à long terme, notamment “Coronation Street”.

La société a indiqué que le chiffre d’affaires et le résultat de la division Studios seraient davantage concentrés sur le second semestre, période durant laquelle elle disposera d’une solide grille de programmes, avec notamment “The Gentlemen” et “The Woods” pour Netflix.

Mme McCall a déclaré qu’ITV était en bonne voie pour enregistrer une bonne croissance du chiffre d’affaires de la division Studios ainsi qu’une croissance solide et rentable des revenus numériques au sein de son activité de diffusion “Media & Entertainment” pour l’ensemble de l’année.

(1 dollar = 0,7440 livre sterling)