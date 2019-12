ITS GROUP : Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions ITS Group

ITS Group annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société ITS Participations visant la totalité des actions ITS Group (FR0000073843 - ITS) non détenues par ITS Participations, à l'exclusion des 181 010 actions gratuites et des 431 616 actions auto-détenues par ITS Group, soit 2 242 521 actions, représentant 28,48% du capital social et 28,74% des droits de vote théoriques.

L'Offre est ouverte à compter d'aujourd'hui jusqu'au 10 janvier 2020 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 14 janvier 2020, sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître.

ITS Participations propose aux actionnaires d'ITS Group qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 6,62 € par action. Ce prix extériorise une prime offerte correspondant à 50,80% sur la base du cours de clôture de d'ITS Group du 16 octobre 2019, soit le dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'Offre.

Dans l'hypothèse où à l'issue de la clôture de l'offre publique les actions non présentées à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'ITS Group, ITS Participations a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire des titres ITS Group moyennant une indemnisation égale au prix d'Offre, soit 6,62 euros, ayant pour effet la radiation du marché Euronext à Paris.

Les actionnaires d'ITS Group qui souhaitent obtenir plus d'information sur les modalités d'apport à l'Offre peuvent se rendre sur le site www.opa-itsgroup.com.

La note d'information ayant reçu le visa n°19-573 de l'AMF le 17 décembre 2019 et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de ITS Participations sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'ITS Group (https://www.itsgroup.com/finances/offrepublique) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès d'ITS Participations (42, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt) et auprès de Invest Securities (73, boulevard Haussmann - 75008 Paris).

La note en réponse d'ITS Group, ayant reçu le visa n°19-574 de l'AMF le 17 décembre 2019, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'ITS Group sont disponibles sur le site ITS Group (https://www.itsgroup.com/finances/offrepublique) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès d'ITS Group sis 42, rue Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt.

Avis important

Restrictions concernant l'Offre à l'étranger

L'Offre est faite exclusivement en France.

Information à l'attention des actionnaires situés à l'étranger

La présente note d'information n'est pas destinée à être distribuée dans des pays autres que la France.

L'Offre n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ni visa hors de France. Les actionnaires de la Société en dehors de France ne peuvent participer à l'Offre, à moins que le droit local auquel ils sont soumis ne le leur permette. La participation à l'Offre et la distribution de la présente note d'information peut faire l'objet de restrictions en dehors de la France. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes faisant l'objet de telles restrictions, directement ou indirectement, et n'est pas susceptible d'acceptation à partir des pays au sein desquels l'Offre fait l'objet de restrictions. Les personnes en possession de la présente note d'information doivent se conformer aux restrictions en vigueur dans leur pays. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlements applicables aux places de marché des pays en question.

L'Initiateur rejette toute responsabilité dans l'hypothèse de la violation par toute personne de restrictions qui lui sont applicables.

La présente note d'information ainsi que les autres documents relatifs à l'Offre ne constituent pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente de titres dans un pays au sein duquel l'Offre serait illégale. L'Offre n'a fait l'objet d'aucune formalité, enregistrement, ou visa hors de France.

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT, Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement, Digital Services et Cybersécurité. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché, dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 - MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 874 555 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

CONTACTS

ITS GROUP

Jean-Michel BENARD

Président Directeur Général



Philippe SAUVÉ

Directeur Général Délégué Administratif et Finances

RELATIONS PRESSE

Agence Actus Finance

Nicolas BOUCHEZ

+33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr