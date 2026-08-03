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Itochu va acquérir 50 % de la société américaine de location d'avions Aviation Capital auprès de Tokyo Century
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de commerce japonaise Itochu

8001.T va acquérir 50 % de la société américaine de crédit-bail aéronautique Aviation Capital Group (ACG) auprès de Tokyo Century 8439.T pour un montant de 1,946 milliard de dollars, a-t-elle annoncé lundi, renforçant ainsi ses activités dans le secteur aéronautique dans la perspective d'une croissance continue du marché du crédit-bail.

* Itochu a précisé que cet accord lui permettra également de jouer un rôle dans la gestion d’ACG, qui est détenue à 100 % par une filiale de Tokyo Century.

* Itochu loue plus de 90 avions et moteurs à des compagnies aériennes du monde entier.

* Itochu a identifié l’aviation comme un secteur de croissance clé et s’attend à ce que cette acquisition accélère l’expansion des activités connexes et fasse de l’aviation un nouveau pilier de ses résultats, a déclaré Hiroyuki Naka, directeur financier, lors d’une conférence de presse.

* La société vise à porter le bénéfice de ses activités liées à l’aviation à 50 milliards de yens (319 millions de dollars) d’ici cinq ans, contre 16 milliards de yens prévus pour son exercice 2026, a précisé Naka.

* La finalisation de l’opération est prévue au troisième trimestre de l’exercice en cours.

(1 dollar = 156,7300 yens)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ITOCHU
11,025 EUR Tradegate -0,68%
TOKYO CENTURY
10,3200 USD OTCBB 0,00%
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