Itochu et ERI créent une entreprise japonaise de recyclage de produits électroniques

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(Recontextualisation et écriture avec des citations et des détails) par Yuka Obayashi

La maison de commerce Itochu

8001.T a déclaré mardi qu'elle allait créer une entreprise japonaise avec Electronic Recyclers International pour recycler les équipements électroniques.

Itochu prévoit également d'acheter une participation dans ERI, mais n'a pas révélé les détails de l'investissement.

Le Japon intensifie ses efforts de recyclage des ressources, car les risques géopolitiques croissants augmentent le besoin de systèmes de recyclage nationaux pour récupérer les métaux précieux et d'autres matériaux utilisés dans les appareils électroniques.

"Le taux de recyclage des appareils électroniques au Japon n'étant que d'environ 20 %, la marge de progression est encore importante", a déclaré Koichiro Nishimura, directeur général de Belong, l'unité d'Itochu spécialisée dans les appareils mobiles usagés.

la récupération et le recyclage des "mines urbaines" du Japon sont essentiels pour réduire l'impact sur l'environnement et promouvoir le développement durable", a-t-il ajouté.

Les mines urbaines désignent les métaux et minéraux précieux qui peuvent être récupérés à partir des produits et déchets mis au rebut dans les villes, plutôt que d'être extraits de gisements naturels.

ERI exploite l'une des plus grandes entreprises d'élimination des actifs informatiques et de recyclage des déchets électroniques aux États-Unis, offrant des services complets allant de l'effacement des données et du déchiquetage avancé des équipements informatiques en fin de vie à la revente, au recyclage, à la logistique et à la conformité réglementaire.

On estime que les mines urbaines du Japon contiennent 6 800 tonnes d'or, le potentiel de croissance est donc important", a ajouté M. Nishimura.

Selon Itochu, le marché mondial de l'élimination des actifs informatiques est estimé à environ 18,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 26,6 milliards de dollars d'ici 2029.

Au Japon, le marché devrait passer d'environ 1,07 milliard de dollars en 2024 à 2,14 milliards de dollars en 2033.