ITG, soutenue par Oaktree, s'envole lors de son entrée au Nasdaq, signe d'une forte demande en infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, des commentaires d'analystes et du contexte tout au long du texte) par Aditi Tiwari

Le titre d’ ITG.O a bondi de 12,5 % lors de son introduction au Nasdaq mercredi, portant la capitalisation boursière de cette entreprise d’infrastructures numériques soutenue par Oaktree à 2,18 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de miser sur les entreprises liées à l’essor de l’IA.

Cette introduction en bourse vient renforcer les signes indiquant que l’appétit des investisseurs pour les entreprises soutenant le développement de l’IA reste solide, alors que les hyperscalers et les entreprises technologiques investissent des milliards dans l’expansion des centres de données pour répondre à la demande en forte hausse en matière de calcul pour l’IA.

« L’engouement actuel autour du thème de l’IA et des centres de données a aidé ITG à entrer en bourse, les investisseurs étant toujours à la recherche d’entreprises susceptibles de tirer profit de la demande croissante en matière d’infrastructures numériques », a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

Les actions de la société basée à Hendersonville, dans le Tennessee, ont ouvert à 18 dollars, soit un cours supérieur à son prix d’introduction de 16 dollars par action. ITG a vendu mardi 19,5 millions d’actions, à un prix inférieur à la fourchette annoncée de 19 à 22 dollars par action, levant ainsi 312,2 millions de dollars.

Fondée en 2013, ITG fournit des services réseau externalisés aux fournisseurs d’accès haut débit, de fibre optique et de services sans fil, ainsi qu’aux opérateurs de centres de données et aux services publics, en soutenant la construction et la maintenance d’infrastructures haut débit dans 49 États américains.

La société, qui est en concurrence avec Quanta Services

PWR.N , MasTec MTZ.N et Dycom Industries DY.N , a déclaré un chiffre d’affaires de 333,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2026, selon son dernier document réglementaire.

« ITG présente certes un lien crédible avec la demande en matière d’IA et de centres de données, mais la société doit encore prouver qu’elle est capable de se développer au-delà de ses relations clés avec Comcast et Charter, et de transformer la demande actuelle en IA en une croissance régulière et des marges solidement maintenues », a déclaré M. Muehlbauer.

Le chiffre d’affaires d’ITG reste fortement concentré sur quelques clients, Comcast CMCSA.O et Charter Communications

CHTR.O représentant environ 60 % de son chiffre d’affaires l’année dernière.

Cette introduction en bourse suggère que le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan, le regain de confiance des investisseurs et la forte demande pour les secteurs à forte croissance tels que l’IA encourageant davantage d’entreprises à entrer en bourse.

L'éditeur de logiciels Bending Spoons BSP.O et le fabricant de trottinettes électriques Lime, soutenu par Uber

LIME.O figuraient parmi les entreprises qui ont également fait leur entrée en bourse mercredi.