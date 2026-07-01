ITG, soutenue par Oaktree, s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après avoir fixé le prix de son introduction en bourse en dessous de la fourchette prévue

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1er juillet - ** La société d'infrastructures numériques ITG

ITG.O s'apprête à faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée de mercredi, après avoir fixé le prix de son introduction en bourse en dessous de la fourchette afin de lever 312,2 millions de dollars

** ITG a vendu 19,5 millions d’actions lors de son introduction en bourse au prix de 16 dollars chacune, contre une fourchette de prix annoncée comprise entre 19 et 22 dollars par action

** La société fournit des services de bout en bout à travers les États-Unis pour la planification, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’extension d’infrastructures à haut débit, sans fil, de centres de données, de services publics et d’infrastructures civiles

** Comcast CMCSA.O et Charter Communications

CHTR.O ont représenté 60% du chiffre d’affaires d’ITG l’année dernière

** La société d’investissement Oaktree Capital Management a racheté ITG en 2021, en partenariat avec la direction de l’entreprise

** Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel ont agi en tant que représentants des souscripteurs pour cette offre