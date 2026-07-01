ITG, société spécialisée dans les infrastructures numériques, en hausse lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions d'ITG ITG.O ont progressé de 12,5% lors de leur entrée au Nasdaq mercredi, après que la société d’infrastructures numériques soutenue par Oaktree a levé 312,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse.
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